Трамп: Украина может стать Россией в какой-то день

США хотели бы вернуть вложенные в страну средства Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее американских средств, поскольку она «может стать Россией в какой-то день», заявил в интервью телеканалу Fox News президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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