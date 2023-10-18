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Небензя: Заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи россиян

Небензя: Заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи россиян

Около тысячи россиян вместе с семьями оказались заложниками блокады сектора Газа. Об этом на заседании Совета безопасности ООН в среду, 18 октября заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

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