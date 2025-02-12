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Девятиклассник в Бурятии готовил нападение на школу

Девятиклассник в Бурятии готовил нападение на школу

Полиция задержала девятиклассника, который готовил нападение на школу в Бурятии.РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительной сфере сообщает подробности.

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