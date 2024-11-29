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Украинцев заставят больше платить за содержание ВСУ

Украинцев заставят больше платить за содержание ВСУ

На Украине повысят военный сбор. Платить придётся 5 процентов от зарплаты вместо 1,5 процента.На Украине вступает в силу закон о повышении налогов.

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