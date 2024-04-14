Ближний Восток: Иран и его союзники наносят ответный удар по Израилю

Региональной «антииранской» коалиции нет и в помине Сегодня 5,3K прочитали Как и следовало ожидать, удар израильских ВВС по знанию иранского консульства в Дамаске на фоне продолжающихся военных действий в Газе не остался без ответа со стороны Ирана.