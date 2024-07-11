Боня показала нового ухажера после новостей о романе Смерфита — в пику бывшему

Модель отреагировала на перемены бизнесмена в личной жизни. Виктория Боня соцсетиВиктория Боня не смогла пройти мимо шумихи, разгоревшейся вокруг личной жизни ее бывшего гражданского мужа Алекса Смерфита.
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