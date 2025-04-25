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Новости южных регионов

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На Ставрополье продолжаются проверки о постановке на воинский учет бывших иностранцев, вступивших в российское гражданство

На Ставрополье продолжаются проверки о постановке на воинский учет бывших иностранцев, вступивших в российское гражданство

  Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому гарнизону совместно с должностными лицами военного комиссариата и иных правоохранительных органов продолжают проверять постановку на воинский учет бывших иностранцев, вступивших в российское гражданство.

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