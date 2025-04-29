Мотоциклист погиб на калужской дороге

В Боровске в понедельник вечером на дороге погиб мотоциклист, сообщили в полиции. По предварительным данным от УМВД, 28 апреля в 20 часов 20 минут в районе дома № 182 по улице Калужской водитель автомашины Audi не предоставил преимущество проезда водителю мотоцикла Suzuki и допустил столкновение.