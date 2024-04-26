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Украинцы в Европе спешно избавляются от символов гiдности

Украинцы в Европе спешно избавляются от символов гiдности

А ведь ещё совсем недавно эта атрибутика была свидетельством избранного, паспортом Бога, спустившегося с небес.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Польша решила депортировать украинцев. К ней присоединилась Литва. Пока еше не в приказном порядке, но отказом в консульских услугах и снятием всех пособий. Придет время и Европа проклянет украинцев и называть себя украинцем станет позорно, постыдно и даже опасно. Примерно, как сейчас быть русским в Европе, только намного хуже. Зато и перекраситься под русского будет просто, это не из негра или китайца. А в САМОГО СЕБЯ, от которого ты недавно открестился.
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