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В BMW объяснили, почему не собираются возвращаться в Формулу 1

WSR - Team BMWНемецкий концерн BMW продал контрольный пакет Sauber в 2009 году и с тех пор не участвовал в Формуле 1.

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