В Алексеевском районе обсудили вопросы адаптации ветеранов СВО

В управе Алексеевского района состоялась рабочая встреча, посвящённая вопросам социализации и адаптации участников специальной военной операции.
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