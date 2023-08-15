Александр Васильев назвал героями "репрессированных" русофобов

АК

Александр Киевская Русь

Как легко стать врагом России. Высказал свою точку зрения, отличную от официальной и ты уже враг народа! Ну не дал Бог ума, так что - за это надо презирать? Известные и любимые артисты, благодаря которым прославились режиссеры, стали уже врагами России? Да пусть говорят что хотят - не могут быть все артисты патриотами страны!Единственное, что добились долбанные критики и гонители свободного мнения - это ненависть и злоба со стороны уехавших артистов. - Не арститы, а вы, гонители свободного мнения, заслуживаете презрения как долбанные патриоты с куриным умом. Можете писать и говорить что угодно вашей нищей душонке - все артисты. которых вы называете врагами России, для нас останутся любимыми артистами. Пройдет время. Артисты вернутся назад, а вы уйдете в небытие!