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Александр Васильев назвал героями "репрессированных" русофобов

Александр Васильев назвал героями "репрессированных" русофобов

После начала специальной военной операции некоторые российские звезды сбежали из страны. И не просто сбежали, а в максимально сжатые сроки переформатировались в политологов, начав активно комментировать события в регионе, а заодно и поливать грязью народ, за счет которого заработали себе на роскошные виллы за границей.

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АК
Александр Киевская Русь
Как легко стать врагом России.  Высказал свою точку зрения, отличную от официальной и ты уже враг народа!  Ну не дал Бог  ума,  так что  - за это надо  презирать?  Известные и любимые  артисты,  благодаря которым  прославились режиссеры, стали уже врагами России?  Да пусть говорят  что хотят - не  могут быть все артисты патриотами страны!Единственное, что добились  долбанные критики и гонители  свободного мнения - это ненависть и злоба со стороны уехавших артистов. - Не арститы, а вы, гонители свободного мнения,  заслуживаете презрения как  долбанные патриоты с куриным умом.  Можете писать и говорить что угодно вашей  нищей душонке -  все артисты. которых вы называете врагами России, для  нас останутся  любимыми артистами.  Пройдет время.  Артисты вернутся назад, а вы  уйдете в небытие!
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