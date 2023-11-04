Эндокринолог Кирдянкина: «Манго хорошо помогает при диабете и ожирении»

Причём нужно учитывать, что полезна не только мякоть плода, но и его косточка и даже всё дерево. Отвары из коры и листьев используют во многих странах как антибиотик и средство против лихорадки, а ещё он помогает при проблемах с ЖКТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии