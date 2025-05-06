Миронов предложил разместить города-герои Киев и Одессу на новых банкнотах

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением увековечить на обновлённых банкнотах города-герои Великой Отечественной войны, включая Одессу, Киев, Ленинград, Москву и другие.
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