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Миронов предложил разместить города-герои Киев и Одессу на новых банкнотах

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением увековечить на обновлённых банкнотах города-герои Великой Отечественной войны, включая Одессу, Киев, Ленинград, Москву и другие.

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