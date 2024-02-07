Южноуральцы бросили приятеля в зависшей на снежной горе машине

Спасателям в Миассе пришлось выручать мужчину, оставленного в повисшем на крутом склоне автомобиле. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в ночь на среду, 7 февраля.