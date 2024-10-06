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Из рисовой шелухи сделают ценный компонент для микроэлектроники и фармацевтики

Из рисовой шелухи сделают ценный компонент для микроэлектроники и фармацевтики

Компания «Райс Ашти» запустила в Северском районе Краснодарского края первое в России промышленное производство чистого диоксида кремния и активированного угля по уникальной технологии — из золы рисовой лузги.

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