Из рисовой шелухи сделают ценный компонент для микроэлектроники и фармацевтики

Компания «Райс Ашти» запустила в Северском районе Краснодарского края первое в России промышленное производство чистого диоксида кремния и активированного угля по уникальной технологии — из золы рисовой лузги.
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