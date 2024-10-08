В Киеве объявлялась тревога из-за появления «неидентифицированного» беспилотника В украинской столице объявлена воздушная тревога.
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В Киеве объявлялась тревога из-за появления «неидентифицированного» беспилотника В украинской столице объявлена воздушная тревога.
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