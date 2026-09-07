Половина его класса сдала ЕГЭ на 100 баллов: учитель математики из Казани поделился секретами успеха

Педагог объяснил, почему нет смысла «натаскивать» на ЕГЭ фото: Личный архив Кирилла Сергеева15 его учеников из 28 сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов — такой результат кажется сказкой, но для учителя математики из казанского лицея № 131 Кирилла Сергеева это логичный итог приложенных усилий.
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