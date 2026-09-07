Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

517 подписчиков

Половина его класса сдала ЕГЭ на 100 баллов: учитель математики из Казани поделился секретами успеха

Половина его класса сдала ЕГЭ на 100 баллов: учитель математики из Казани поделился секретами успеха

Педагог объяснил, почему нет смысла «натаскивать» на ЕГЭ фото: Личный архив Кирилла Сергеева15 его учеников из 28 сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов — такой результат кажется сказкой, но для учителя математики из казанского лицея № 131 Кирилла Сергеева это логичный итог приложенных усилий.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым