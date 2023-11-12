В РФ хотят ввести знак качества «Шерсть России»

В России предлагают ввести новый знак качества, он имеет условное обозначение «Шерсть России». Это следует из рекомендаций Министерству промышленности и торговли, Роспотребнадзору и другим ведомствам, которые направил Совет по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации (документ есть в распоряжении «Известий»).