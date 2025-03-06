О погоде на полуострове

О погоде на полуостровеПеременная облачность. Без осадков.Напоминаем, что действует штормовое предупреждение: в течении суток 6 марта в Крыму ожидается усиление западного, северо-западного ветра 17-22 м/с, в горах до 25 м/c.
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