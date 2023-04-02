Военное обозрение

3 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Rasim Enikeev
    А как же 2 голоса Турции и Венгрии, бывших против?Финляндия официал...
  • Александр
    А не пора ли их по-серьезному? Как израильтяне предупредить население и гнать эту нацистскую мразь до Ла-Манша.ВСУ с помощью БПЛ...
  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    Вспомните пословицу на Украине" Дураков нема" Одни иностранцы за деньгами приехали в очередь. Так ведь милаи... воева...Украинская пресса...

Пхеньян пообещал жёстко ответить на совместные учения США и Южной Кореи

Пхеньян пообещал жёстко ответить на совместные учения США и Южной Кореи

Соединенные Штаты и Республика Корея проводят масштабные военно-морские маневры. В КНДР очень нервно реагируют на сотрудничество Вашингтона и Сеула в оборонной сфере, поэтому Пхеньян пообещал жестко ответить на совместные учения США и Южной Кореи.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх