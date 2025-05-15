Врач Попова сообщила, что редис содержит большое количество антиоксидантов

Вещества способствуют обновлению клеток и защите организма от хронических заболеваний В редисе содержится большое количество антиоксидантов, способствующих обновлению клеток и защите организма от хронических заболеваний, сообщила РИА Новости аллерголог-иммунолог Наталья Попова.
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