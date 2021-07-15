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"Простой ответ": Слуга народа гордо заявил, почему же в стране так много нищеты

"Простой ответ": Слуга народа гордо заявил, почему же в стране так много нищеты

Наверняка каждый житель Российской Федерации хотя бы единожды задумывался над тем, почему на территории государства так много бедности.

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Александр 24
Да что тут говорить... " У народа хлеба нет? Так пусть едят пирожные."
Наталья Петрунина
А что если раскошелиться в пользу бедных? например на доход с продажи этих часов устроить бесплатные обеды для школьников в отдельно взятой не московской области?
Vsevolod
Правильно, "отнять и поделить" (Шариков). Вот, только, проходили это уже в 1917. Слава Богу, Сталин смог собрать, восстановить и усилить страну после этого "дележа".
Anatolii Kondratenko
Подарки не продают.
Елена Бреслова
надо же! а куда делось благополучие, которое было в 70-х?! ушло на часы таких, как Песков и друзья Путина (чубайс, греф, кудрин и т.п...)
Vsevolod
Мне 67 лет, и я не помню особого благополучия в 70-х. Откуда Вы его взяли?
Елена Бреслова
альцгеймер? бывает... сочувствую
Vsevolod
Да нет, мадам, это скорее у вас глюки насчет прошлого, которого, вы, скорее всего, и не видели. Навязчивые видения, тоже бывает.
Лариса Шемисова
А что было в 70-х ? Да была стабильность, больше справедливости, но как благополучия не наблюдалось, были свои чубайсы, грефы, кудрины. Айцгеймер похоже вас давно посетил, не помните что было, но фантазия работает.
Елена Бреслова
не было в 70-х ни чубайсов, ни грефов не фантазируйте, дамочка! впрочем либерастам не привыкать лгать
Anatolii Kondratenko
Что старческий маразм???
Елена Бреслова
любите подтяфкивать, любезный?!
Лариса Шемисова
Как то вы совсем из ума выжили, вспомните одну Галину Брежневу с бриллиантами, вспомните хлопковое дело с узбекскими рабами, вас Айцгеймер так зацепил, что все желаемое за действительное выдаёте, хоть кого то пытаетесь и назвать либерастом, но скорее вы к ним и относитесь, так как врёте как они, вся горбачёвская тусовка врала, а Раису западные радетели также по ювелирным таскали и также родину продавали.
Лариса Шемисова
Такие как она и таскаются на митинги КПРФ, выкрикивают правильные лозунги, не видя как Рашкин согласовывает политику с навальным и и уже давно слились с либерастами, но так других называют.
Елена Бреслова
ну вам и выживать не из чего, для вас что суп, что компот - все-равно жидкость. Как можно сравнивать бриллианты Бркжневой с нынешним вывозом золота , с нынешними миллиардерами?! кто мог сказать в 70-е " вымрет 30 миллионов, да и черт с ними", кто мог похерить так образование, бывшее лучшим в мире?! А обсуждать меня, в моём присутствии это такая либеральная фишка не воспитанной хабалки
Anatolii Kondratenko
Да нет старушка пиз@болов не люблю..
Елена Бреслова
вы пидорас только политический, или в полном смысле этого слова?!
Anatolii Kondratenko
Проститутка ты политическая. Конченная либерастка.
Елена Бреслова
ну ты и пиз@бол. Во-первых мне никто за посты не платит, во-вторых докажи, что я либерастка, перед этим вы с Шемисовой обвиняли меня в коммунистических взглядах, и это, пожалуй, правда. Надеюсь я доказала что ты пиз@бол
Anatolii Kondratenko
Это тех которые страну продали и сейчас за запад?
Лариса Шемисова
Вы что то путаете уважаемая, золото это товар, причём из него изготавливают множество товаров, когда его продают (не вывозят),то получают прибыль, поэтому конечно нельзя сравнивать бриллианты и золото, а что вымрет 30 млн, так не то ещё в мире бывало -это раз, во вторых образование надо было давно реформировать, форму ищут, сама отработала в образовании 30 лет, поэтому знаю. Ну и не от большого ума хамите это три, что то вы не присутствуете здесь и сейчас, городите глупости, не понимая ничего в вопросах о которых говорите, что полностью соответствует либеральным ценностям и как полагается порядочному либералу в конце скатываетесь на простое хамство.
Александр Донигевич
НЕОБХОДИМО ТРУДИТСЯ А НЕ ЖДАТЬ ЧТО ПРИДЁТ ДОБРЫЙ ДЯДЯ И ВСЁ ДАСТ ВАМ И ГЛАААВНОЕ НЕ воровать У БЛИЖНЕГО и НЕ врать БЛИЖНЕМУ ( как на рынке-базаре норовят драть с покупателя за пучок травы-зелени так как будто продают собственную маму )
Елена
Покажите мне хотя бы одного, кто "честно трудился" и разбогател?!
Николай Зайчиков
У нас кто трудится тот только грыжу нажить может , живет кто ворует .
Елена Верия (Безденежных)
А не пора ли уже платить людям достойные зарплаты и пенсии!
Наталья Козлова
А может просто деньги, которые выводятся из страны олигархами за рубеж, работают не на нашу страну, а поднимают экономику Запада, не имеющего нефти, газа, леса и т.д?
Елена
Власть уже не стесняясь издевается внаглую над народом...., типа, ни суда над ними нет, ни неба...😠
Рожденный СССР
«Правительство работает хорошо. Это народ живёт плохо, потому что не работает в правительстве...»© Было, есть, будет. "Это Россия, детка!"©
Лидия Тимофеева
Японский городовой... В Германии тоже война была, более того, она ее проиграла!
Anatolii Kondratenko
И что?
Лидия Тимофеева
А непонятно? Они проиграли и давно опомнились от этого и живут так что нам остается только завидовать
Anatolii Kondratenko
Вы уверены? https://www.youtube.com/watch?v=kZcD2uX1i18
Лидия Тимофеева
Так вот все наши давно уже куда-нибудь свалили бы, да денег на это нет
Anatolii Kondratenko
Есть пословица "Везде хорошо где нас нет". Назовите страну где лучше чем у нас? Я десятки (с нашего городка) знаю которые вернулись обратно и сотни которые не могут ( из за кредитов) и те которым стыдно вернуться, потому что уезжая как вы хаяли страну. Если конечно иметь миллионы и уехать и лежать на пляжу то понятно, но если просто жить и там работать, вы через год завоете...
Лидия Тимофеева
А я и здесь вою. Квартплата зимой - 10 000, это половина зарплаты, можно так жить?
Anatolii Kondratenko
Значит квартира большая или народу много.
Лидия Тимофеева
Трёшка. Ее дали моим родителям в 70-х годах.
Anatolii Kondratenko
У сына трешка, платит зимой 9 000, так их пятеро...
Лидия Тимофеева
Нынешней зимой платила 9800. Живём вдвоем, дому больше 40 лет, стоит на самой окраине
Дильшат Мухамметов
Вся беда в том ,что эти" слуги "не могут нажраться!!!И это во всех бывших республиках!!!
Лидия Альбанова (Полетаева)
Пускай все чинуши поменьше в свой карман закладывают и думают не только о своём благополучии, но и благополучие простого народа, тогда будет порядок в стране и не будет бедных и богатых. В 70-80 годах, на сколько я помню, простые люди работали и в отпуск ездили на заработанные деньги и могли всё купить, хватало на всё, не бедствовали как сейчас. А сейчас в отпуска, и по заграницам, и на отдых в санаторий могут ездить чинуши, бизнесмены, а простой народ еле концы с концами сводит, а уж что говорить про пенсионеров, считают копейки думая, что купить вперёд лекарство, чтобы как - то поддержать себя, а уж, что останется поделить на платёж за квартиру и на питание, а это значит не доплачивают за коммуналку и питание впроголодь. Вот отсюда и растут коммунальные долги... Чтобы расплатиться с коммунальными долгами люди берут кредиты, чем ещё больше вгоняют себя в долги... Слуги народа, задумайтесь можно ли так жить дальше??? Это не жизнь, это сплошное выживание... Раньше не было столько дармоедов, был съезд народных депутатов. Приехали решили все вопросы и разъехались все по своим рабочим местам. А сейчас сидят в Думе жируют за казённый счёт, а ещё зарплату получают не малую...
Anatolii Kondratenko
Чинуши в Турцию летают? не смешите.
Кот Рыжый
Тем не менее две мировых войны не помешали чинушам и богатеям нахапать дворцов, яхт, самолётов и прорву недвижимости на =ЗАГНИВАЮЩЕМ ЗАПАДЕ=!!!
Ritchie Blackmore
Да уж.
Кот Рыжый
20 лет слушаем....
Ritchie Blackmore
Кто то мимо ушей пропускает, а кто то зомбируется.

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