В Киеве возмутились из-за «гарантий» Шольца

Подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским договоренности с Германией и Францией о гарантиях безопасности на самом деле имеют низкую ценность и обещают лишь ограниченную помощь в случае нового конфликта, рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире своего видеоблога.