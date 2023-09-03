По словам Соскина, на самом деле украинская армия не в силах противостоять вооружённым силам России.Бывший советник одного из президентов Украины Леонида Кучмы сделал шокирующее заявление, которое показало, как в реальности обстоят дела на фронте.
По словам Соскина, на самом деле украинская армия не в силах противостоять вооружённым силам России.Бывший советник одного из президентов Украины Леонида Кучмы сделал шокирующее заявление, которое показало, как в реальности обстоят дела на фронте.
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