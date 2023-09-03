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Бывший советник президента Украины заявил, что Зеленский постоянно лжёт об успехах ВСУ

Бывший советник президента Украины заявил, что Зеленский постоянно лжёт об успехах ВСУ

По словам Соскина, на самом деле украинская армия не в силах противостоять вооружённым силам России.Бывший советник одного из президентов Украины Леонида Кучмы сделал шокирующее заявление, которое показало, как в реальности обстоят дела на фронте.

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