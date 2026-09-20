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Глава МИД Турции: Анкара готова закрыть военные потребности Эр-Рияда

Глава МИД Турции: Анкара готова закрыть военные потребности Эр-Рияда

Анкара готова помочь Эр-Рияду по военной линии в рамках трехстороннего оборонного пакта с Пакистаном, если Саудовской Аравии понадобится помощь на фоне атак йеменских хуситов.

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