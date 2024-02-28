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Военное обозрение

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Минобороны Польши намерено заменить БРДМ-2 разведывательной бронемашиной Kleszcz

Минобороны Польши намерено заменить БРДМ-2 разведывательной бронемашиной Kleszcz

Машина должна обеспечить возможность эксплуатации в течение пяти суток.

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