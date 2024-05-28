Найден опорный пункт с муляжами тел для фейков об успехах ВСУ

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апты Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа во время продвижения в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта нашли опорный пункт с муляжами тел военнослужащих в форме российской армии.