«В честь Грэма»: Трамп допустил принятие «адских санкции» против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности принятия законопроекта скончавшегося сенатора Линдси Грэма (был внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о введении вторичных санкций против России.
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