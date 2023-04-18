Министр спорта России обвинил Украину в нарушении основных принципов спорта

Министр спорта России Олег Матыцин обвинил Украину в нарушении основных принципов спорта. «Своим указом Минспорт Украины нарушил основополагающие принципы уважения к правилам, уважения к человеку и спортсменам», — осудил он решение организации.
Министр спорта России Олег Матыцин обвинил Украину в нарушении основных принципов спорта. «Своим указом Минспорт Украины нарушил основополагающие принципы уважения к правилам, уважения к человеку и спортсменам», — осудил он решение организации.
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