В Москве бесплатно заменили более 320 тыс. электросчетчиков в 2024 году

В Москве завершили бесплатную замену более 320 тысяч электросчетчиков в жилых домах за 2024 год. Заместитель мэра Петр Бирюков сообщил, что работа организована "Мосэнергосбытом", и установленные счетчики подключатся к интеллектуальной системе учета.