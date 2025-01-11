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Царьград

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В Москве бесплатно заменили более 320 тыс. электросчетчиков в 2024 году

В Москве бесплатно заменили более 320 тыс. электросчетчиков в 2024 году

В Москве завершили бесплатную замену более 320 тысяч электросчетчиков в жилых домах за 2024 год. Заместитель мэра Петр Бирюков сообщил, что работа организована "Мосэнергосбытом", и установленные счетчики подключатся к интеллектуальной системе учета.

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