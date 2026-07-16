Алименты от взрослых детей: когда пенсионеры могут потребовать деньги на содержание и почему суды отказывают Елена ГалицкаяВ российском законодательстве существует норма, о которой многие вспоминают только тогда, когда возникают серьёзные семейные конфликты: совершеннолетние дети могут быть обязаны содержать своих нетрудоспособных и нуждающихся родителей.
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