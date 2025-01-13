Уголовное дело возбудили в Бурятии после схода вагонов с рельсов

В Бурятии завели уголовное дело после схода с рельсов более двадцати вагонов грузового поезда. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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