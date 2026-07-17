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Сквиш масло (butter): новая популярная антистресс-игрушка

Сквиш масло (butter): новая популярная антистресс-игрушка

А вы бы купили такую игрушку? Маркетологи не перестают удивлять. Если раньше над внешним видом игрушки трудилась целая армия дизайнеров, то сейчас как будто для того, чтобы стать вирусной, игрушка должна быть максимально простой.

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