Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Наро-Фоминском округе

Наро-Фоминская городская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 29-летнего водителя, по вине которого произошла авария на третьем километре автодороги Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново.
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