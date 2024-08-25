Исторического максимума достиг в 2024 году экспорт индийских товаров в РФ

В июне достиг своего исторического максимума экспорт товаров из Индии в Россию. За год экспорт вырос почти в 1,5 раза и в денежном эквиваленте составил $475 миллионов, сообщает со ссылкой на индийское министерство торговли и промышленности РИА «Новости».
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