В рамках «Лета в Москве. Все на улицу!» пройдут выступления собак-проводников

Кинологи расскажут об обучении собак-проводников В рамках масштабного проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» 8 июня в столице пройдут показательные выступления кинологов и четвероногих воспитанников Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых.