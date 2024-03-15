Лица не увидать: ИИ поможет нотариусам разоблачать мошенников

В системе автоматизации нотариального делопроизводства появилась новая технология: с помощью алгоритмов искусственного интеллекта нотариусы смогут сверить лицо посетителя с фотографией в его документе, узнали «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии