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ИЗВЕСТИЯ iz

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Лица не увидать: ИИ поможет нотариусам разоблачать мошенников

Лица не увидать: ИИ поможет нотариусам разоблачать мошенников

В системе автоматизации нотариального делопроизводства появилась новая технология: с помощью алгоритмов искусственного интеллекта нотариусы смогут сверить лицо посетителя с фотографией в его документе, узнали «Известия».

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