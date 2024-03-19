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Русский Днепропетровск

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Европейцы готовят контингенты для ввода на Украину

Василий Таран 18 марта 2024 г., 13:21   Но это не спасёт ВСУ от разгрома По данным российских военных телеграм-каналов, европейские союзники Украины перешли от ….

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