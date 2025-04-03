Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время будущих переговоров с РФ о завершении конфликта Киев не признает ЛДНР, Запорожскую, Херсонскую области и Крым российскими и не согласится на сокращение армии.
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