Большегрузам запретят ездить по улицам Новосибирска с 22 апреля

Временное ограничение распространяется на грузовую технику с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, для которой предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 километров в ЧС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии