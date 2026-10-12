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Zero Hedge

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Starbucks Kills Chipotle Takeover Rumor: "We're Not Buying" The Burrito Chain

Starbucks Kills Chipotle Takeover Rumor: "We're Not Buying" The Burrito Chain

Starbucks Kills Chipotle Takeover Rumor: "We're Not Buying" The Burrito Chain Hopes of buying a Starbucks Iced Brown Sugar Oatmilk Shaken Espresso and a Chipotle Chicken Burrito Bowl under one roof through a possible merger of the two quick-service restaurant chains were squashed Monday morning.

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