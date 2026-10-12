Starbucks Kills Chipotle Takeover Rumor: "We're Not Buying" The Burrito Chain Hopes of buying a Starbucks Iced Brown Sugar Oatmilk Shaken Espresso and a Chipotle Chicken Burrito Bowl under one roof through a possible merger of the two quick-service restaurant chains were squashed Monday morning.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым