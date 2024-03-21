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КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к нападающему «Сочи» Кордове

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что в отношении форварда «Сочи» Серхио Кордовы не будет применяться дополнительная дисквалификация по итогам матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».

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