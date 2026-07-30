Есть полное впечатление, что европейскую (и главным образом немецкую) экономику укусила русская матрешка.
Смерть по плану: удивительное предсказание Путина сбывается прямо сейчас
Комментарии
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Александр Александров
Ну и хрен с ними! Почему это меня должно заботить благополучие немецкой промышленности? Они сами выбрали свою судьбу! Как там в Евангелии сказано... Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов.
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1 м.
Taurus Zmei
"Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны" - покажут печеньки и готовы броситься в объятия, что бы опять обманули? Зачем было начинать СВО?
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1 м.
Марат
Дебилы бл...
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1 м.
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