Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 916 подписчиков

Смерть по плану: удивительное предсказание Путина сбывается прямо сейчас

Смерть по плану: удивительное предсказание Путина сбывается прямо сейчас

Есть полное впечатление, что европейскую (и главным образом немецкую) экономику укусила русская матрешка.

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Комментарии
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Александр Александров
Ну и хрен с ними! Почему это меня должно заботить благополучие немецкой промышленности? Они сами выбрали свою судьбу! Как там в Евангелии сказано... Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов.
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1 м.
Taurus Zmei
&quot;Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны&quot; - покажут печеньки и готовы броситься в объятия, что бы опять обманули? Зачем было начинать СВО?
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1 м.
Марат
Дебилы бл...
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1 м.