Смерть по плану: удивительное предсказание Путина сбывается прямо сейчас

Ну и хрен с ними! Почему это меня должно заботить благополучие немецкой промышленности? Они сами выбрали свою судьбу! Как там в Евангелии сказано... Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов.

Taurus Zmei

"Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны" - покажут печеньки и готовы броситься в объятия, что бы опять обманули? Зачем было начинать СВО?