Высокопоставленного чиновника вызвали в суд по делу бывшего депутата тюменской думы

Директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области Константин Самосватов был вызван для дачи показаний по делу бывшего депутата городской думы Андрея Кима.
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