Энтони Дэвис входит в число восьми игроков НБА с выдающимися статистическими показателями

Баскетболист «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвис вошёл в число восьми игроков в истории НБА, которые достигли выдающихся показателей по пяти основным статистическим категориям: очкам, подборам, передачам, блок-шотам и перехватам.
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