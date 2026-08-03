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Энтони Дэвис входит в число восьми игроков НБА с выдающимися статистическими показателями

Баскетболист «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвис вошёл в число восьми игроков в истории НБА, которые достигли выдающихся показателей по пяти основным статистическим категориям: очкам, подборам, передачам, блок-шотам и перехватам.

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