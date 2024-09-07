Свекровь совсем обнаглела!

— Ты обязана отдать эти деньги моей маме, — бесновался Игорь, — она — не чужой тебе человек! Она — твоя свекровь, вторая мать! А ты на что их тратить собралась? На свою молодость? Я тебе не прощу, если с мамой что-то случится! В свои 29 лет Игорь был женат трижды, ни с одной супругой обрести счастье у него не получилось.
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