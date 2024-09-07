Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 491 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Халида Мендыбаева
    Вы единственный разумный комментатор, не разменивающийся на розовые сопли авторов!–Это же мама… Как...
  • Халида Мендыбаева
    Вы тексты читаете или просто пикируетесь с дамами?  Отец слился до рождения дочери, у неё фамилия   отчима, который и...Биологический отец
  • Ингерман Ланская
    с родственниками надо жить на расстоянии - чем дальше, тем родственнее..Нельзя так, мы ж ...

Свекровь совсем обнаглела!

Свекровь совсем обнаглела!

— Ты обязана отдать эти деньги моей маме, — бесновался Игорь, — она — не чужой тебе человек! Она — твоя свекровь, вторая мать! А ты на что их тратить собралась? На свою молодость? Я тебе не прощу, если с мамой что-то случится! В свои 29 лет Игорь был женат трижды, ни с одной супругой обрести счастье у него не получилось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх