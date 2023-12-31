«Удар по Белгороду — чётко разработанное преступление. Маньяки не останавливаются. Их останавливают»

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мрази били системой "Ольха" с кассетными боеприпасами и реактивными снарядами чешской РСЗО Vampire. Били специально по местам скопления родителей с детьми.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Можете мне не верить, но ЭТО ВСЁ Я ОПИСАЛА ДНЕЙ 10 назад. Можете проверить в сетях. Ну да, я не должна этого писать (нельзя), но я не могла оставить это так. Дней 10 назад. &quot;я нарезала хвоста&quot;. как у нас скажут. Полетела (в другое измерени) и вот вижу США и НАТО (можете называть их Лондон, как написали. Они обсуждали, какой &quot;отвлекающий момент&quot; сделать РФ. Решили ПСЕВДОВЫБОРЫ Президента и под прикрытием ВЫБОРОВ, делать ПРОВОКАЦИИ. Клюнули на ВЫБОРЫ!.Последние на конец Выборов. там будет ещё больше. Что оставалось мне делать? Уйти с того &quot;света&quot; и всё НАПИСАТЬ. Я всё подробно написала.Сами знаете КОМУ. Но они мне не поверили. Я им написала. Выборы не проводить.Будут провокации (прямо на следующий день) США с НАТО уже действуют. Потом УБРАТЬ США и НАТО с ЕВРОПЫ, иначе будет ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭТОЙ ВОЙНЫ. (после провокации. А БОМБИТЬ НАДО США (возможно и Лондон. если не поймут) и НЕ В ЕВРОПЕ, а в США!Сколько лет Только одни ОБЕЩАНИЯ. Если не УБЕРЁТЕ США. оставят Чтобы в США не началась Гражданская Война. Я об этом писала 02.05 20 в сетя Ну меня подстраховывают в сетях. что это я писала Вот и решайте. или РФ убирает США с НАШЕГО Континента. Или ДАЛЬШЕ воюют. убивая, наших русских детей.
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