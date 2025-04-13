Звезда «Содержанок» Илья Деля оказался в реанимации после ссоры с возлюбленной

Звезда “Содержанок” на грани жизни и смерти: роковая ссора обернулась ударом в спину. Петербургские театральные кулуары содрогнулись от трагической новости: за жизнь актера Ильи Деля отчаянно борются врачи Мариинской больницы.
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