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«Ньюкасл» ради Исака готов побить свой трансферный рекорд. Форвард «Сосьедада» стоит 60+ млн евро

«Ньюкасл» ведет переговоры о трансфере хавбека «Сосьедада» Александера Исака. «Сороки» хотят купить 22-летнего игрока сборной Швеции в рассрочку, разделив платежи на два года.

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